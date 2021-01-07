ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi altın fiyatlarını geriletti

ABD'de Georgia eyaletindeki seçimleri kazanan Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçirmelerinin daha fazla ekonomik teşvik paketi için beklenti yaratsa da, Hazine kağıdı getirilerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını aşağı çekti.



Spot altın fiyatı dün yüzde 1,5'ten fazla düşüşün ardından bu sabah da düne göre yüzde 0,03 kayıpla 1917,73 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, "Demokratların Senato'da kontrolü ele almları sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi, altın fiyatını aşağı itti. Yatırımcılar, tahvil getirilerinin seyrine karşı aşırı hassaslar" değerlendirmesini yaptılar. ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi dün Mart ayından bu yana ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştı.



Diğer değerli metallerin fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Gümüş fiyatı bu saban yüzde 0,62, Platin fiyatı yüzde 0,35 ve Paladyum fiyatı yüzde 0,26 geriledi.