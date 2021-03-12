ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi altın fiyatını düşürdü

ABD Hazine kağıdı getirilerinin yüzde 1,49 seviyesinden yeniden 1,54 seviyelerine yükselmesi ve güçlenen ABD Doları altın fiyatını geriletti. Spot altın fiyatı, bu sabah saatlerinde düne göre yüzde 0,3 civarı kayıpla 1.718 dolar seviyesinde değerleniyor.

Analistler, "ABD uzun vadeli tahvil getirileri çok fazla yükselmiyor, asıl sorun tahvil getirilerinin düşmemesi ve bu bir problem oluşturuyor" değerlendirmesini yapıyorlar ve altın fiyatının yeniden 1.700 dolar seviyesine doğru geri gelebileceğine işaret ediyorlar.

Piyasalarda gözlerin Fed'in para politikasının yönü konusunda gelecek hafta vereceği sinyallerde olacağı da vurgulanıyor.