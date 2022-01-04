Altın, 10 yılın en kötü başlangıcını yaptı

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerinde dün gerçekleşen hızlı yükselişin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor.

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin 2022'ye son 10 yılın en kötü başlangıcının yapmasının ve getirinin 12 baz puan ile 2009'dan bu yana görülen en büyük yükselişi yaşamasının etkisi ile 6 haftanın en sert düşüşünü yaşayan spot altın, bu sabah hafif artıda.

Altın, 2022'nin ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydetmişti. Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,13 artışla 1804,18 dolar/ons seviyesinde.

Geçen haftayı 783 lira civarında kapatan gram altın da dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 761 liraya geriledi.

Analistler, 1801 dolar/ons desteğinde tutunmayı başarak spot altın fiyatını buralarda kalabilmesi halinde yeniden 1815 dolar/ons seviyesini deneyebileceğini ifade ediyorlar.