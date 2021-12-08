Altın 1.789 dolar direncinin üzerinde kalmaya çalışıyor
Altın fiyatları bugün kırdığı 1.789 dolar direncinin üzerinde tutunma çabasında...
ABD Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin yarattığı jeopolitik belirsizlikler altın fiyatının bugün 1789 dolar/ons direncinin üzerine çıkmasına yardım etti.
Uluslararası piyasalarda spot altın 791,65 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre yüzde ,26 artışla 1790,25 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatının 1789 dolar/ons seviyesini üzerinde tutunması halinde 1810 dolar/ons seviyesi yeni hedef haline gelecek. Ancak analistler piyasalarda gözlerin bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrilmiş durumda olduğunu, Fed'in varlık alımlarını aaltmaya hız verme kararını etkileyebilecek bir verinin gelip gelmeyeceğinin altında yönü belirleyeceğini ifade ediyorlar.
Spot altın için destek sevilesi 1770 dolar/ons olmayı da sürdürüyor.