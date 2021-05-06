Altın, 1800 doları aştı
Altının ons fiyatı 1.813 dolara kadar yükselirken, gram altın 484 liradan alıcı buluyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel enflasyon endişeleri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle altının ons fiyatı 1.800 doları aştı.
Güne 1.794 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, yüzde 1.5 değer kazanarak 1.813 dolara kadar yükseldi.
5 gündür yükselen gram altın da ons altındaki artışa paralel bir şekilde değer kazandı ve 484 liradan alıcı buluyor, çeyrek altın ise 793 liradan satılıyor.