Altın 1850 dolar desteğinde tutunma çabasında

Rusya-Ukrayna gerginliğinin etsisi ile dün sabah Haziran 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeleri test eden ancak, bazı Rus birliklerinn üslerine dönmeye başladıkları haberleri ile sert düşen spot altın fiyatı, bugün yatay seyir izliyor.

Hafta başında Rusya-Ukrayna kriziyle 1.878 dolar ile 8 ayın zirvesini test eden spot altının ons fiyatı dün sert bir düşüşle 1.850 doların da altını görmüştü. Şu sıralarda spot altın fiyatı dünkü kapanış civarında, 1.852 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerginliğinde tansiyonun daha da düşmesi halinde güvenli liman olarak altına yönelmiş yatırımcıların satışlarının gelebileceğini ve fiyatın 1.831 dolar desteğine doğru geri çekilebileceğini belirtiyorlar. Buranın altında ise 1820 dolar/ons desteği bulunuyor.