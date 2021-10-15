Altın, 1880 dolar direncinden geri geldi
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, küresel çapta yüksek enflasyon endişelerinin yarattığı güvenli liman arayışının, ABD Doları'nın ve ABD tahvil getirilerinin zayıflamasınıun etkisi ile 1800 dolar/ons direncini test etti ancak kıramadı.
Dün 1800,12 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından geri gelen spot altın, bu sabah 1795,13 dolar/ons seviyesinde yatay seyir izliyor.
Dolar Endeksi'nin önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin düşmesinin yatırımcılar için cazip hale getirdiği altının 1.800 dolar direncini yeniden denemesi bekleniyor.
Analistler, 1.800 dolar direncinin kırılması halinde yukarı hareketin 1.807-1.814 dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtirken, aşağı gelişlerde ise ilk destek olarak 1.783 dolar seviyesini işaret ediyorlar. Altın için yukarıda 1.830 dolar direnci ve aşağıda 1.745 dolar desteği bulunuyor.