Altın, 2 ayın zirvesini test etti

ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını son 2 ayın zirvesine çıkardı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1821,12 dolar/ons ile 7 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,07 artışla 1819,34 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Hindistan'ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

1816 dolar/ons direncinin üzerine çıkan spot altın için ilk hedef 1828-1831 dolar/ons aralığı, buranın aşılması halinde 1860 dolar/ons denenebilir. Aşağı hareketlerde ise ilk destek 1810-1800 dolar/ons aralığı.