Altın 2 haftanın zirvesine yakın

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarının yüksek geleceği beklentileri ile 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

Spot altın fiyatı 1828,76 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,03 artışla 1827,50 dolar seviyesinde.

Analistler, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceğinin büyük ölçüde fiyatlandığı ortamda yüksek enflasyon bekleyişlerinin altın fiyatına destek vermeye devam etmesini bekliyorlar.

Spot altın için güçlü direnç olarak 1836 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın geçilmesi halinde yeni hedefin 1854 dolar olacağını öngörüyorlar.