Altın 2022’de tahville rekabet edecek

Evrim KÜÇÜK

Altın uluslararası piyasalarda zorlu bir yıl geçirdi. 2021’de 85 dolarla yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ons altın yılın son haftasında 1.790-1.800 bandında tutunarak 2022’ye umutlu başladı. Fed’in para politikasını sıkılaştırması ve en az üç faiz artırmasına gitmesi beklenen yeni yıla altının 1.800 dolar bandında merhaba demesi analistlere göre momentumun süreceği anlamına geliyor. Altın yatırımcısının Fed’i çok inandırıcı bulmadığını belirten analistlere göre, 2022’de altın yükseliş mücadelesini sürdürecek. Altının en dikkat edeceği rakip ise Amerikan 10 yıllık tahvilleri olacak.

Omicron varyantının yayılmasını önlemek için yeni tedbirler devreye alınması ve doların hız kesmesiyle uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını 1.818,36 dolar/ons ile 22 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Analistler, herhangi bir büyük ekonomik verinin bu yukarı hareketi desteklemediği ortamda yükselişin çok uzun süreli olmayabileceğini ancak zayıf doların altın fiyatına destek olmaya devam etmesini bekliyorlar. Spot altın için 1.815 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalındıkça ilk önemli direnç seviyesi olarak 1.831 dolar/ons görünüyor. Buranın aşılması 1.850 dolara doğru yükseliş başlatabilir.

1.900 dolar aşılırsa rekor denemesi yapılabilir

Ancak 2022’nın genelinde fiyatların şekillenmesinde önemli bir tema olarak Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisi öne çıkıyor. Fed’s politika görünümü ve COVID’in piyasaların rotasını çizeceği 2022’de altın ve tahvil getirileri arasındaki korelasyon sarı metalde belirleyici olacak. FxStreet.com’da yer alan bir analizde iki araç arasındaki ters orantı 2021’de belirginleşti. Bu durumun 2022'de de devam etmesi bekleniyor. Getiriler arttıkça altın fiyatları geriliyor ya da tam tersi gerçekleşiyor. Altında trendinin tersine dönmesi, 10 yıllık getirilerin yüzde 1.2 destek ve yüzde 1.75 direnç seviyelerini ne yönde kıracağına bağlı olacak. Getiriler yüzde 1.2’nin altına inerse altın fiyatı 1.900 doların üzerine çıkabilir.

1.700 dolar görülürse yeniden 1.560 seviyelerini konuşabiliriz

Öte yandan, Fed daha da şahinleşirse ve getiriler yüzde 1.75'in üzerine çıkarsa sarı metal 1.700 doların altına düşebilir. Altın bu aralığın dışına çıkarsa, ralli ya da çöküş kapıda olabilir. Eğer altın bu seviyelerde haftalık kapanış gerçekleştirirse yatırımcıyı da bu yönde ikna edebilir. Yani 1.900 aşılırsa ilk olarak 1.950 ve ardından psikolojik 2.000 dolar direnç haline gelir ve 2020’nin rekor seviyeleri yeniden hedefl enebilir. Fiyatların aşağıda 1.700 doların altına sarkması ise 1.600 doları önemli bir direnç olarak ortaya çıkarabilir. Buranın altında ise 1.560 dolar seviyeleri konuşulmaya başlar.

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■ Şahin Fed: Altın, 2021'e başladığı yere neredeyse geri döndü ve 2022’de görünümünü etkileyecek faktörler dengede görünüyor. Potansiyel olumsuzluklar arasında ABD’de en az üç faiz artışı ve ABD Doları’nın daha da yükselmeye devam etmesi yer alıyor. Ancak yine de altına son 1 hafta içinde satış gelmemesi Fed’in hamlelerinin ya inandırıcı bulunmadığı ya da fiyatlandırıldığı şeklinde yorumlanıyor.

■ Enflasyon: Uzman Robert Hartmann’a göre kıymetli metaller önümüzdeki yıl daha da pahalı hale gelebilir. Bunun önde gelen sebebi, önemli ölçüde düşük enflasyona ilişkin olağan beklentilerin aksine, enflasyonun hem Avrupa’da hem de ABD’de son çeyrek yüzyılın en yüksek seviyesine ulaşmış olması. Ve bu yüksek enflasyon rakamlarının bir itici güç olarak altın fiyatlarını ateşleyecek olması. Uzmana göre, kuvvetle muhtemel çok yüksek enflasyon tüm dünyada devam edecek. Konuya ilişkin konuşan kıymetli metal ticaret şirketi Pro Aurum’un kurucu ortağı Robert Hartmann, “O zaman 2022’de yeniden 2000 doların üzerindeki zirvelere ulaşabiliriz” diyor

■ Yatırımcı talebi: Credit Suisse yanalisti Fahar Tariq, fiyatların 1.800 doların üzerinde seyretmesinin iyimserlik yarattığını söylüyor ve 2022’de altının ortalama fiyatını 1.850 dolar/ ons öngörüyor. Ancak burada çok kalıcı olmasını beklemediklerini ifade eden uzman, 2023’te fiyatların 1.600 dolara gerilemesini, uzun vadede 1.400 dolar civarında satılmasını bekliyor.

■ Borsalarda düzeltme: Altına destek olacak tarafta ise 2021’de çok hızlı yükselen hisse senedi piyasalarındaki düzeltme olasılığı. Gold Royalty’den David Garofalo, 2022'de metalden büyük bir hareket bekliyor. INN’ye verdiği demeçte, "Ons başına 3.000 dolar hedefine ulaşmamamız için hiçbir neden göremiyorum” dedi. Böyle bir artışı tetikleyecek şeyin " hisse senedi piyasalarında bir düzeltme" olacağına inanıyor.

■ Jeopolitik sorunlar: Avrupa'da devam eden enerji krizi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artması, yeni yıla girerken altının itici güçleri olabilir.

■ Ekonomik büyüme: ABD Başkanı Joe Biden'in 2 trilyon dolarlık planının reddedilmesinin ardından ekonomik büyümenin hız kesmesi de altına fayda sağlayabilir.