Altın, 6 haftanın en düşük seviyesini gördü
Altın fiyatı, Fed'in agresif faiz artışına devam edeceği beklentileriyle son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah son 6 haftanın en düşük seviyesi olan 1.702,34 dolar/onsa kadar geriledi.
Güçlü ABD doları ve Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri altın fiyatını aşağı çekti.
Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,30 düşüşle 1705,98 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, spot altın fiyatının bugün 1698 dolar/ons seviyesini test etmesini bekliyorlar. Buranın kırılması halinde 1680 dolar/ons seviyesinin yeni hedef olacağı ifade ediliyor.