  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın Haberleri
  3. Altın, 6 haftanın en düşük seviyesini gördü
Takip Et

Altın, 6 haftanın en düşük seviyesini gördü

Altın fiyatı, Fed'in agresif faiz artışına devam edeceği beklentileriyle son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah son 6 haftanın en düşük seviyesi olan 1.702,34 dolar/onsa kadar geriledi.

Güçlü ABD doları ve Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri altın fiyatını aşağı çekti.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,30 düşüşle 1705,98 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, spot altın fiyatının bugün 1698 dolar/ons seviyesini test etmesini bekliyorlar. Buranın kırılması halinde 1680 dolar/ons seviyesinin yeni hedef olacağı ifade ediliyor.