Altın 8 haftanın en yüksek seviyelerinden geriledi

Altın yatırımcılarının ABD'de bugün yapılacak ve Kongre'nin hangi parti tarafından kontrol edileceğini belirleyecek Georgia 2. tur seçiminin sonucunu yakından izleyecekleri belirtiliyor.

Küresel ölçekte arrtan koronavirüs vakalarının yanı sıra aşılama gelişmeleri de ons aytın yatırımcılarının takibinde olacak.



Altın dün güvenli liman alımları ve dolarda değer kaybı etkisi ile 1945 doları aşmıştı. Ons altın fiyatı halihazırda %0,36 düşüşle 1938,85 dolardan işlem görüyor.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde 1.940 dolar seviyesinin önemine işaret edildi. Kurumun analizi şöyle:



"Yılın son işlem gününde ABD Dolar'ındaki yatay günüm ve teşvik paketi gelişmeleri Ons Altın'a destek olmayı sürdürürken, risk iştahında gözlenen toparlanma değerli metalde yatay hareketlerin devam etmesine neden olmuştu. Haftanın ilk işlem gününde ise ABD Dolar'ındaki zayıf görünüm ve ABD'de daha sert koronavirüs kısıtlamalarına yönelik spekülasyonlar Ons Altın'da yükseliş ivmesinin hız kazanmasına neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1940 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın'ında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1930, 1920 ve 1910 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1950, 1960 ve 1970 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Gram altında kur yükselişi sınırlandırıyor

Ahlatcı Yatırım'ın yurt içi altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle:



"Yılın son işlem gününde kur ve Ons Altın çevresindeki sınırlı hareketlere ek olarak, Gram Altın'ında yatay hareketini sürdürdüğü takip edilmişti. Yeni yılın ilk işlem gününde ise artan endişeler ve Dolar çevresindeki zayıflıktan destek alan değerli metale paralel olarak Gram Altın'da da yukarı yönlü hareketler takip edilirken, kur tarafındaki satıcılı görünüm yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.



Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 462 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 460 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 464, 468 ve 470 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 460, 458 ve 456 destek seviyeleri takip edilmelidir."