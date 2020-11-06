"Altın, belirsizlikler söz konusu olduğunda sığınılan güvenli bir liman"

06 Kasım 2020

Türkiye’nin en köklü mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, pandemi sürecinden bu yana yükselişini sürdüren altının normal şartlarda 2020 sonu için beklenti seviyesini çoktan aştığını söyledi. Altının onsunda kritik eşiğin bin 900 dolar civarında, psikolojik sınırın ise 2 bin dolar olduğunu belirten Güzeliş, pandemi sürecinden bu yana altının yüzde 30’luk bir yükseliş gösterdiğini aktardı.

“Likiditenin artması altın fiyatlarını yükseltir”

Geçmişe baktıklarında altın fiyatlarının belirli dönemlerde yükselme gösterip o noktada dalgalanmalar yaşadığını anlatan Kerim Güzeliş, "Son 50 yıl için de 3 - 4 kez bunun yaşandığını, altının en üst seviyeleri görüp zig zag çizerek tekrar düşme eğilimi gösterdiğine tanıklık ettik. Bugün de özellikle pandemi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, son dönemde neredeyse tarihi rekor seviyeleri gördü. Bunun başlıca sebeplerini şöyle sayabiliriz: Pandemi ile birlikte bir çok ülkede salgının ekonomideki etkilerini bertaraf etmek için merkez bankları harekete geçti. Bir çok merkez bankası faiz oranını sıfıra çekerken art arda büyük yardım paketleri açıklamaya başladı. Ekonomilerde likiditenin artması de altın fiyatlarını yükselişe geçiren etkenlerden biridir.” dedi.

2021’de ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olması bekleniyor

Altın fiyatındaki yükselişin en önemli sebeplerinden birinin de her durumda güvenli liman olarak görülmesi olduğunu belirten Kerim Güzeliş, pandemi süreci ve bu sebeple dünya ekonomilerinin zayıflaması, ikinci dalganın konuşuluyor olmasının yatırımcıyı altına yönlendirdiğini aktardı.

“Belirsizlikler söz konusu olduğunda insanların sığınacağı en güvenli liman altın oluyor,” diyen Güzeliş, kısa ve uzun vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların arka arkaya gelen artışlarla birlikte de altına yöneldiğine dikkat çekti.

Yatırımcı açısından altındaki yükselişin olumlu göründüğünü söyleyen Güzeliş, "Sektörümüz açısından bakıldığında altın değer kazanıyor. Yıl sonuna kadar altın ve döviz seyrinin bir miktar daha yükselip dalgalanmaya devam edeceğini öngörmekteyiz. Uzmanlar 2021 yılı için ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olacağını tahmin ettiklerini belirtiyorlar. Burada belirleyici olan pandeminin seyri olacaktır. Geçmiş dönemlerde, 15 - 20 yılda bir görüldüğü gibi zirve görüp dalgalanan ve sonra düşme eğilimi gösteren bir seyir de gerçekleşebilir. Yatırımcı bu anlamda dikkatli olmalı.” şeklinde konuştu.