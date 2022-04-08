Altın boğaları avantajı elden bırakmamak için direniyor

Piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi. Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.

■ Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.

■ ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

■ OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.

ALTINDA İKİ SENARYO

Yükseltecek faktörler

Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

Düşürecek faktörler

Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.