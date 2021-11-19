Evrim KÜÇÜK

Piyasalarda enflasyon baskıları endişesi devam ediyor, altın ise şu anda yatırımcılar tarafından enflasyona karşı korunabilmenin en etkili varlıklarından biri olarak görülüyor. Güvenli liman olarak altınla rekabet eden dolar ABD’de perakende verisinden destek bularak bu hafta Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Son 1 ayda endeks 93.0 seviyesinin altından 96.0 seviyesine geldi. Ancak güçlenen enflasyonun desteğini arkasına alan altın dolara meydan okuyor ve beş ayın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Analistler ‘altında momentum sürecek’ diyor.

Hedef 1.900 doları aşmak

ABD’de ekim ayı tüketici fiyatlarının son 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6.2 düzeyinde gerçekleşmesi altında bir süredir beklenen yükselişin fitilini çekti. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında ons altın 50 dolardan fazla değer kazandı ve bu hafta önemli bir direnç seviyesi olarak nitelenen 1.870 doları test etti. Analistler, teknik olarak bakıldığında altının teknik avantaja sahip olduğunu düşünüyor ve fiyatlardaki çıkışın devam etmesini bekliyor. Boğaların yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi katı direnç noktası olarak görülen 1.900 dolar noktasını geçmek. Bunun için önce 1.875 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.

High Ridge Futures metal ticareti direktörü David Meger, "Altına en büyük destek piyasada görmeye devam ettiğimiz enflasyonist baskılar” diyor. Külçenin son rallisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) erken faiz artırımına yönelik tartışmaların körüklediği daha güçlü bir dolara rağmen gerçekleşti. Meger, “Fed’in yakın vadede, enflasyonla mücadele için varlık alımlarının hızlandırılabileceği sinyali verirse veya piyasa faiz oranlarının beklenenden daha erken yükseleceğine inanırsa altın bir miktar ‘baskı’ altına girebilir” şeklinde konuşuyor. Fed, bu ay tahvil alımını aşamalı olarak azaltmaya başladı ve alımları 2022'nin ortasında tamamlamayı bekliyor.

Kinesis Money dış analisti Carlo Alberto De Casa, “Faiz artışları altın için potansiyel bir risk olmaya devam ediyor ve fiyatların 1.875 doların üzerinde net bir kırılma yaşaması daha fazla kazanç sağlayabilir” ifadesini kullanıyor.

UBS'deki analistler, 2022'nin başlarında TÜFE'de daha fazla artış riski görüyor ve bunun altın talebini daha da canlandıracağını düşünüyor. Bu nedenle, İsviçre yatırım bankası mart sonu altın fiyat hedefini ons başına 1.700 dolar/ons seviyesinden 1.800 dolar/ ons ve 2022 yılsonu hedefini 1.600 dolardan 1.650 dolara revize etti.

2022’de 1.950 dolar beklentisi

Societe Generale’deki emtia analistleri, 2022’nin ilk çeyreği boyunca önemli bir ralli potansiyeli görüyor. Fransız bankası son fiyat tahmininde, enflasyon baskıları arttıkça ABD para politikasının fiyatları desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Analistler, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Gelecek yılın ilk çeyreğinde kıymetli metal fiyatlarının ortalama 1.950 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz”. Bankanın ortalama fiyat hedefi, mevcut fiyatlardan yüzde 4.5’lik bir artışı temsil ediyor.

1.989 dolar aşılırsa rekora giden yoldaki engeller ortadan kalkar

Commerzbank 2020-2021 düşüş trendini kıran altın fiyatlarının 1.917/22 dolar alanına doğru yol alacağını tahmin ediyor. 1.835 doların üzerindeki kapanışların 1.917 alanının hedeflenmesi için önemli olduğunu belirten bankanın stratejistleri, “Altın bunu başarırsa, Kasım 2020’deki zirvesi 1.965 dolara ve sonrasında 1.989 dolara yüzünü dönecek. Bu da Ağustos 2020’de test edilen 2.072 dolarlık zirve öncesinde son önemli savunma hattı olacak” değerlendirmesinde bulunuyor. Alman banka 1.834 doların altına doğru yaşanabilecek satışlarda ise 1.791 dolar düzeyinde yeni bir dip arayışı yaşanabileceği uyarısı yapıyor.

TD Securities analistleri de benzer görüşleri dile getiriyor. TD ekonomistleri, fiyatların 1.870 dolar seviyesinin kuzeyine doğru hareket edeceği tahmininde bulunuyor. Altında uzun pozisyonların, yani yükseliş bekleyenlerin açtığı pozisyonların ciddi miktarda arttığına dikkat çeken ekonomistler, sarı metale ilginin artacağını düşünüyor.