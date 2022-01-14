Evrim KÜÇÜK

Hafta başından bu yana yükseliş rallisini koruyan ons altın kazançlarını 1.820 bandı üstüne taşımayı başardı. Altın, ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesinden güç alarak yönünü yukarı çevirdi. Enflasyonun yükselmesi, doların değer kaybetmesi anlamına gelirken, güvenli liman yatırımlarının artmasına sebep oluyor. Enflasyonun yükselmesi, Fed’in faiz artırımlarında daha hızlı aksiyon almasına sebep olabilir fakat yine de uzmanlara göre altının enflasyon kalkanı olarak kaldırılmasına neden oluyor.

Parasal genişlemenin yarattığı alım fırtınası geçtiğimiz yıl birçok varlık sınıfının fiyatının yükselmesini sağlarken, altın bu durumdan faydalanamayarak yüzde 8 gerilemişti. Ancak altının enflasyona karşı bir korunma aracı olarak yeniden cazibesinin artabileceği belirtiliyor. CMP Group tarafından yapılan analizde dolar endeksinin diğer temel para birimleri karşısında gevşemesinin ons altının yükselmesine zemin yarattığı ifade ediliyor. MKS Pamp da, bazı kesimlerin aksine altın fiyatlarında geri dönüş yaşanacağına inanmadığını belirttiği bir rapor yayımladı. ‘Altın Fed’e hakemlik yapıyor’ denilen raporda şu ifadeler yer alıyor: “Altın, Fed’in enflasyonun kalıcı olması ya da agresif faiz artışlarının yaratacağı ekonomik riskler gibi olası politika hataları nedeniyle kazanç sağlayabilir. ABD işgücü piyasasının istenildiği gibi toparlanmaması, COVID varyantlarına yönelik tedbirlerin zayıf kalması, kalıcı enflasyon gibi faktörler stagfl asyonist ortam oluşturur. Fed’in bu ortamda faiz artırması ekonomide aşağı yönlü riskler ortaya çıkıyor. Bu nedenle 2022’de ortalama fiyat beklentimiz 1.800 dolar. Ancak piyasalarda volatilenin artması, jeopolitik risklerin büyümesi fiyatları 1.965 dolara çıkarabilir.”

Altına destek, köstekten fazla

Dünya Altın Konseyi (WGC) kısa vadede altın fiyatın küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi. WGC dün yayımladığı “Altın Görünüm 2022” raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceklerinin görüldüğünü belirtti. Altın fiyatının 2022’de karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı ‘yüksek nominal faiz oranları’ ve ‘güçlü ABD Doları’ olarak sıralayan WGC, bu negatif faktörleri telafi edecek destekleyici faktörleri de; yüksek ve ısrarcı enflasyon, COVID ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep olarak saydı.

1.790-1.830 bandının dışına çıkarsa 1.870 hedeflenecek

Ons altında 1.790-1.830 dolar bandı önemli. Enflasyon rakamı sonrasında kazanılan momentuma karşın bu bant henüz geride bırakılmış değil. Dolayısıyla analistler teknik açıdan görünüm anlamlı şekilde değişmediğine dikkat çekiyor. 1.830 doların aşılmasının ilk etapta yaklaşık olarak 10-15 dolarlık bir hareket alanı daha yaratabileceği aksi durumda şu an içinde bulunduğu 1.790-1.830 bandının devam edebileceği belirtiliyor. Değerli madende yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda 1.832 ve 1.840 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Bu seviyelerde tutunmayı başarırsa 1.870 doların hedefl eneceği belirtiliyor.

Altın ETF’leri zorlanıyor

Altın yıla iyi başlasa da, düşüş eğilimine yeniden gireceğini düşünün analistler de var. Küresel altın borsa yatırım fonlarından ‘ETF) geçen yıl 9 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandı. Bazı 2021 yılında altın ETF’lerinden sermaye çıkışı 2013 yılından bu yana görülen en yüksek rakama ulaşırken, enflasyonist baskılara yanıt olarak küresel merkez bankalarından gelecek faiz artırımları ve ABD Doları’nın güçlenmesinin altın üzerinde etkisini yansıtıyor. UBS Global Wealth Managemnet’ın baş yatırım yetkilisi Mark Haefele, yaptığı değerlendirmede, “Fed’in politika sıkılaştırma sinyalleri vermesi, ABD’de ekonomiye daha az mali teşvik sağlanması ve yükselen reel faizler altın için negatif” diye konuştu. UBS, altın fiyatının bu yılın sonunda 1650 dolar/ons seviyesine düşmesini beklediğini de ortaya koydu. JPMorgan da, merkez bankalarının ultra destekleyici para politikalarını bu yıl sona erdirecek olmalarının altın fiyatında düşüşe yol açacağını öngördü ve 2022’nin son çeyreğinde altında ortalama fiyatın 1520 dolar/ ons seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.