Altın fiyatı yeniden 1.700 doların üzerinde

Uluslararası piyasalarda spot altın, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile yaşannan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin 1,60 sınırından geri gelmesi altındaki yükselişin gerekçeleri arasında yer alıyor. Öte yandan Temsilciler Meclisi'nin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Çarşamba günü görüşeceğinin açıklanması da altındaki yukarı yönlü hareketlerde etkili oldu.

Dün, 5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.675 dolar seviyesini test eden spot altın, bugün 11.00 suarında 1.700 dolar sınırının üzerine çıktı. Spot altında dünkü kapanış fiyatlarına göre artış yüzde 1,3 civarında.

Gram altın 420 liraya doğru hareketledi

Spot altındaki toparlanmaya rağmen kurlardaki geri çekilmenin ağır basmasıyla güne düşüş eğiliminde başlayan gram altın, 417 seviyesinden yükselişe geçti. Spot altının 1.700 doların üzerine ykselmesiyle gram altın da 420 liraya doğru yükseldi.

Uzmanlar, gram altında yükselişin devam etmesi durumda ilk direnç seviyesi 440 lira; aşağı yönlü hareketlerde ise destek seviyesi olarak 395 liraya işaret ediyor.