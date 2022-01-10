Altın fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin altın yorumları
Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatı, bu haftaya ise düşüşle başladı. Haftanın ilk gününde yüzde 0,1 değer kaybeden gram altın fiyatı 797,7 lira seviyesinde bulunuyor. Analistler altın yorumunda Fed'in yetkililerinin yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söylüyor.
Altın fiyatları haftaya hafif değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz haftayı 0,46 yükselişle tamamlayan altın fiyatı kapanışta 708,8 lira olurken, yeni haftanın ilk gününün başlangıcındaki artış yüzde 0,1 oldu ve gram altın fiyatı 797,7 liradan başladı.
An itibariyle altın fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın: 797 TL
Çeyrek altın: 1317 TL
Cumhuriyet altını: 5367 TL
Tam altın: 5269 TL
Yarım altın: 2634 TL
Reşat altın: 5257 TL
Gremse altın: 13176 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da izleneceğini ifade etti.
Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.