Altın fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin altın yorumları

Altın fiyatları haftaya hafif değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz haftayı 0,46 yükselişle tamamlayan altın fiyatı kapanışta 708,8 lira olurken, yeni haftanın ilk gününün başlangıcındaki artış yüzde 0,1 oldu ve gram altın fiyatı 797,7 liradan başladı.

An itibariyle altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 797 TL

Çeyrek altın: 1317 TL

Cumhuriyet altını: 5367 TL

Tam altın: 5269 TL

Yarım altın: 2634 TL

Reşat altın: 5257 TL

Gremse altın: 13176 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da izleneceğini ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.