Altın fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de özellikle yarım, çeyrek ve gram altın diğer birimlere göre daha fazla talep görürken, yatırımcılar bu birimlerdeki son durumu ve altın fiyatlarını araştırıyor.

Altın fiyatları dün güne yükselişle başlamasının ardından günün kapanışında ise düşüşe geçti ve günü 1,5 azalışla 939,4 liradan tamamladı. Altın fiyatı bugüne ise düşüşle başladı. Gram altın fiyatı şu anda 938 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 938 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.540 lira, Cumhuriyet altını da 6.291 liradan satılıyor.

2.070 dolar ile 2020 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta diplomatik adımların atılması sonrasında gerilemeye başladı. Ons altın fiyatı dün yüzde 2,9 değer kaybetti ve 1.991,2 dolara geriledi. Bugün ise azalış devam ediyor ve ons altın fiyatı yüzde 0,6 azalışla 1.980 dolardan işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 doların destek konumuna gelebileceğini aktaran analistler, 2.020 doların direnç seviyesi olduğunu kaydetti.