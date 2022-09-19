Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi? Uzmanlardan altın yorumu

Altın fiyatları son dönemde dolar karşısında değer kaybediyor. Geçtiğimiz haftanın kapanışında yüzde 0,6 artışla 983 liradan haftayı kapatan altın fiyatları yeni haftaya ise düşüşle başladı. Önceki kapanışının yüzde 0,7 altında işlem gören altın fiyatı 976 lira oldu. Öte yandan ons altın fiyatı da dolar karşısında değer kaybederken, yeni haftaya kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan başladı.

Popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.600 lira olurken, cumhuriyet altını ise 6.540 liradan satılıyor.

Uzmanlardan altın yorumu

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf, Japonya ve İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek olduğunu, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.