Altın fiyatları 1 ayın dibini gördü

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda bu haftanın gündemi Fed'in çarşamba akşamı açıklayacağı faiz kararı... Faizlerle ilişkin kimsenin kafasında bir soru işaret bulunmasa da varlık alımlarına yönelik gelişmeller esas soru işaretlerini oluşturuyor. Geçen hafta ECB'den böyle bir adım gelebileceği konuşulmasına karşın; ECB varlık alım programının aynı tonda devam edeceğini açıklamıştı.

Şu anda benzer bir ihtimal Fed için de mevcut. Karar açıklanana kadar Fed'in varlık alımlarını azaltma olasılığı piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam edecek. Oluşan bu tablonun yansımaları olarak spot altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 1.855 doların da altına geldi. Böylece spot altında 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeler test edilmiş oldu.

Gram altın 500 liranın altına indi

Gram altın fiyatları da dolar/TL kurundaki düşüşten de destek alarak geriliyor. Haziran ayı başında 530 liraya kadar çıkan gram altın bugün 500 liranın altına çekildi. Çeyrek altın 810 liradan Cumhuriyet altını ise 3.228 liradan satılıyor.

Altın fiyatları neden düşüyor? Analistler, Fed'in Çarşamba günü varlık alımı azaltımı konusunda bir işaret vermesi olasılığını fiyatlayan yatırımcığların kar realize etme, altın pozisyonlarını azaltma yoluna gittiklerini belirtiyorlar. Morgan Stanley analistleri, Fed'in Çarşamba günü yapacağı açıklamada parasal genişleme programının esnekliğini artırmaya yönelik zemin oluşturacak ifadelere yer vermesini bekliyorlar.

"Altın yükseliş kanalından çıktı"

Tera Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz'de Fed öncesinde ons altının yükseliş kanalından çıktığına işaret ediyor. Kurumun analizinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu haftanın küresel bazda en önemli konu başlığı olan ve merakla beklediğimiz FOMC toplantısı öncesinde haftaya düşüşle başlayan Ons Altın, Nisan ayı başından beri içerisinde hareket ettiği yükseliş kanalının dışına çıktı. Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de açıklanan ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen enflasyon verisi ile 1.900 dolara kadar yükselen sarı metal bu direnç seviyesini kıramadı. Son iki işlem gününde 1.900 dolardan 1.855 dolara kadar gerileyen Ons Altın’da satış baskısının sürmesi durumunda 1.843 ve 1.835 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi olası tepki alımlarıyla yükselişler görmemiz durumunda ise 1.860 ve 1.872 direnç seviyelerini takip edeceğiz.

"1.850 dolar seviyesinden tepki alımları gelebilir"

Ziraat FX'ten yapılan değerlendirmede ise 1.850 dolar bandından tepki alımları görülebileceği ifade edildi. Fed toplantısının öne çıktığı haftada sert düşüşte katalizörlük edebilecek net bir gelişme gözlemediğini belirten Ziraat FX'in bilgi notunda "Bu çerçevede Ons Altın'da baskının sürmesi durumunda 1.850 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Güçlü destek ise 1.842 civarında. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.866 direncinin üzerinde 1.878 hedef olarak izlenebilir."