Altın fiyatları 14 ayın zirvesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından hisse senetleri piyasalarında satışlar yaşanırken dolar, altın ve petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanıyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişte, Rusya'nın Doğu Ukrayna'ya askeri birliklerini göndermesiyle Ukrayna'nın olağanüstü hâl ilan etmesi ve Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırım uygulamasının ardından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi etkili oluyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.949,11 dolar seviyesini gördü ve son 14 ayın zirvesine çıktı. 1.949 dolar ile 4 Ocak 2021'deb bu yana görülen en yüksek seviyi gören altın fiyatları sonrasında 1.940 dolardan işlem görüyor. Spot altında düne göre yükseliş yüzde 1,5 civarında.