Altın fiyatları 1.800-1815 dolar bandında sıkıştı

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, risk iştahında iyileşme yaşansa da 1815 dolar direncinin üzerine çıkamadı. Analistler, yıl sonu olması nedeniyle yeni katılımcıların gelmediği piyasada 1800-1815 dolar aralığında sıkışmanın sürmesini bekliyorlar.

Faiz artırımı beklentilerine hassas olan 2 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirilerinin 22 ayın en yüksek seviyesine çıkmaları da altın fiyatının dirençlerini kırmasını engelliyor.

Yurt içinde altın fiyatları ne kadar?

Yurt içinde ise dolar/TL'deki sert düşüşlerle 1.000 liranın üzerinden inişe geçen gram altın fiyatları geçen hafta 610 liraya kadar çekilmişti. 2021'in son haftasına 640 liradan başlayan gram altın fiyatları bu sabah saatlerinde dün yükseldiği 670-680 lira aralığında değerleniyor.