Altın fiyatları 1.860 doların üzerine çıktı

Geçtiğimiz 4 günde ABD Hazine Kağıdı getirilerinde yükseliş ve güçlü ABD Doları'nın etkisi ile gerileyen altın fiyatları, Asya borsalarındaki düşüş ve koronavirüs vakalarında artışın yarattığı endişeler ile bugün yönlerini yukarı çevirdi.



Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 1.860 dolar seviyesine kadar yükseldi. Analistler, ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir Başkan'ın azli için

Temsilciler Meclisi'nin harekete geçmesinin yarattığı tedirginliğin güvenli liman olan altına kısa vadede bir talep yarattığını ifade ediyorlar.



Spot altın fiyatının 1.860-1.870 dolar aralığını test edebileceğini belirten analistler, buranın geçilmesi halinde yukarı hareketin 1.883 dolar seviyesine kadar sürmesini bekliyorlar. Aşağı hareketlerde ise destek seviyeleri 1.838 ve 1.833 dolar.

ÜNLÜ & Co/DAHA Altın Fiyatları Analizi:

Tepki 1.870 dolara taşınabilir



"Ons altın destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1839 seviyesinin altını gördükten sonra sürpriz olmayan bir şekilde yukarı yönlü tepki veren altının ons fiyatı dün 1855 doların üzerini gördü. Teknik açıdan bakıldığında 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalınmasının riskleri önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyoruz. Öyle ki, bu bölgede kalınması halinde oluşması muhtemel tepkinin altını 1870 seviyesine doğru taşıma ihtimali bulunuyor. Ancak altının destek bölgesinde güç toplamakta zorlandığını düşünürsek şimdilik bu yönde belirgin bir eğilim oluşmuş değil."

Tacirler Yatırım Altın Analizi:

1.860 dolar önemli bir direnç



"XAU/USD Haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimini sürdüren ons altın,

1817,36 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1845,24 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ile birlikte altın fiyatlarının baskı altında kalmaya devam ettiği gözlemleniyor.



Ons altın bu sabah saatlerinde 1851,55 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller ve 4 saatlik grafikte oluşan formasyonlar doğrultusunda ons altının kısa vadede 1800 – 1860 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz. Kısa vadeli görünümde 1860 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor ve teknik göstergeler altın fiyatlarının kısa vadede bu seviye altında hareket edebileceğine işaret ediyor. Bugün yurt dışında Fed YK Üyesi Brainard’ın konuşması takip edilecek."