Altın fiyatları 2.000 doların altında

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ve yatırımcıların risk iştahının geri gelmesinin etkisiyle 2000 dolar seviyesinin altına geldi.

Bu gerilemede ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin 3 gün üst üste yükselmesi de etkili oldu.

Spot altın fiyatı 1.970 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin ardından 1.978 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün gözler ABD'de açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisinde olacak.

Teknik analizler ise spot altında 1.976 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde 1.952 dolar seviyesinin görüyebileceğine işaret ediyor. Yukarı hareketlerde ise direnç seviyeleri 1.998 ve 2.027 dolar..