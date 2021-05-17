Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 3 ayın zirvesine çıktı. ABD Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi, bazı Asya ülkelerinde COVID-19 vakalarının artması, kriptoparalardaki sert geri çekilme, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Spot altın fiyatı bu sabah 1853,09 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,50 artışla 1852,40 dolar seviyesinde.

Analistler, piyasalar8da gözlerin Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarındra çevrildiği ortamda spot altın fiyatının yukarı hareketi 1.876 dolar direncin8e kadar devam ettirebileceğini vurguluyorlar.

1847 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyelinin korunacağını öngören analistler, buranın kırılması halinde ise 1830 dolar seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini ifade ediyorlar.