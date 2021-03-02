Altın fiyatları 8 ayın dibini gördü



Geçen hafta 1.800 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra üst üste 6 gündür düşüşünü sürdüren altın fiyatları 1.707 dolara kadar geriledi. Spot altın fiyatı, ABD Doları'nın güçlenmeye devam etmesinin etkisi ile Asya piyasalarında bu sabah Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.



ABD Doları'nın euro, GBP ve Japon Yeni karşısında değer kazanması sonrasında spot altın fiyaktı 1707,28 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son 15 Haziran 2020'de görülmüştü.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,58 kayıpla 1714 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, 1726 dolar desteğini aşağı kıran spot altın fiyatının 1691 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğine işaret ediyorlar.



Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 1716 dolar olduğunu ifade eden analistler, yaşanabilecek bir toparlanma için üst sınırı 1746 dolar olduğunu düşünüyorlar.