Altın fiyatları 8 ayın zirvesinde

Rusya ile Batı arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim yatırımcıların riski varlıklardan çıkmalarına neden oldu ve güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Spot altın fiyatı bu sabah 1.872 dolar/ons direncinin üzerine çıkarak 1.879,46 dolar/ons seviyesini test etti. Analistler, jeopolitik gerginliklerin tırmanmaya devam etmesi halinde 1.930 dolar/ons seviyesinin hedef haline gelebileceğini ifade ettiler.

Analistler, 16 Kasım 2021'de görülün 1.876,90 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalınamaması halinde, bir düzeltme ve konsolidasyon ile fiyatın 1.850 dolar/ons seviyesine kadar geri gelebileceğini de düşünüyorlar.

Spot altın şu sıralarnda düne göre yüzde 0,35 artışla 1878,58 dolar/ons seviyesinde.