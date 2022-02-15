Altın fiyatları 8 ayın zirvesinde
Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı endişeleri uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını 8 ayın zirvesine taşıdı.
Rusya ile Batı arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim yatırımcıların riski varlıklardan çıkmalarına neden oldu ve güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.
Spot altın fiyatı bu sabah 1.872 dolar/ons direncinin üzerine çıkarak 1.879,46 dolar/ons seviyesini test etti. Analistler, jeopolitik gerginliklerin tırmanmaya devam etmesi halinde 1.930 dolar/ons seviyesinin hedef haline gelebileceğini ifade ettiler.
Analistler, 16 Kasım 2021'de görülün 1.876,90 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalınamaması halinde, bir düzeltme ve konsolidasyon ile fiyatın 1.850 dolar/ons seviyesine kadar geri gelebileceğini de düşünüyorlar.
Spot altın şu sıralarnda düne göre yüzde 0,35 artışla 1878,58 dolar/ons seviyesinde.