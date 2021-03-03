Altın fiyatları 9 ayın dibinden döndü

ABD Senatosu'nun 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini Cuma veya Cumartesi günü onaylayacağı beklentileri altın fiyatlarına destek verdi.



Spot altın fiyatı 1.726 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başarmasının ardından bu sabah düne göre yüzde 0,11 artışla 1735,08 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Ancak analistler, ABD tahvil getirileri ve güçlü ABD Doları'nın altın fiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörüyorlar.



Altın için trendin net bir şekilde aşağı yönlü olduğunu ifade eden analistler, 1726 dolar desteğinin kırılması halinde 1701 dolar civarına kadar geri çekilme yaşanmasını bekliyorlar.