Altın fiyatları 9 ayın dibinden hafif toparladı

ABD'de uzun vadeli Hazine kağıdı getirilerinde yukarı hareket, altın fiyatlarını 9 ayın en düşük seviyesine yakın tutmaya devam ediyor. Dün 1.701 dolar desteğine kadar gerileyen spot altın, bu sabah 1.715 dolar civarında işlem görüyor.



Analistler, yükselen tahvil getirilerinin, ABD Doları'nın güçlü durmaya devam etmesinin, aşılama oranlarının toparlanmaya devam etmelerinin altın fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğüne işaret ediyorlar.



Spot altın fiyatının 1716 dolar seviyesinin üzerine çıkarak burada tutunmasını önemli olduğuna işaret eden analistler, bunun başarılamaması halinde 1691 dolar seviyelerinin görülebileceğini düşünüyorlar.



Bugün piyasalar Fed Başkanı Powell'ın bu akşam WSJ'nin İstihdam Zirvesi'nde yapacağı konuşmada, ekonomiye, para politikasına ilişkin yeni mesajlar verip vermeyeceğini takip edecekler.