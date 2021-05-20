Altın fiyatları ABD Doları'ndaki yükselişe rağmen değerleniyor

Uluslarası piyasalarda spot altın fiyatı 1890 dolar seviyesinden geri dönülmesinin ardından bu sabah yine 1875 dolar direncini zorluyor. Dün 5 ayın zirvesi olan 1.890 doların üzerini gören spot altının ons fiyatı günü 1.870 doların hemen altında tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de enflasyon baskısının büyümekte olduğu yönündeki değerlendirmelerinin altın fiyatına destek verdiğini ancak ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında yükselmesinin yukarı hareketi sınırladığını ifade ediyorlar.

ABD 10 yıl Hazine kağıdının getirisi yüzde 1,67 civarında işlem görüyor.

Spot altın fiyatı şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.873,94 dolar seviyesinde.

Analistler 1.875 dolar direncinin geçilmesi halinde yeniden 1893 dolar seviyesine doğru bir hareket olmasını bekliyorlar. Buranın üzerinde ise 1904 dolar hedefi var. Yaşanacak geri çekilmelerde ilk destek ise 1.847 dolar.