Altın fiyatları ABD'den gelecek 'paket' haberlerini bekliyor

Altın fiyatları, küresel piyasalarda koronavirüs aşısının yarattığı aşağı yönlü baskı ile ABD'den teşvik paketine yönelik gelen olumlu sinyaller arasında sıkışmış durumda. Aşı haberleriyle 1.770 dolara kadar geriledikten sonra geçen hafta yeniden 1.800 doların üzerine tırmanan altın yeni haftanın ilk gününde 1.835 dolar ile 1.837 dolar aralığında yatay seyirde.

Spot altındaki sakin seyre rağmen dolar/TL'deki hafif yukarı yönlü hareketin benzeri yurt içi altın fiyatlarında da yaşanıyor. Hafif artış eğilimindeki gram altın 464 lira düzeyinde. Çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 35 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarındaki hareketleri ve önümüzdeki günlere ilişkin analistler ne diyor?



Değerli metallerde yükseliş ivme kaybetti"



ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan analizde değerli metallerde yükselişin ivme kaybettiğine işaret edilirken şu ifadeler yer aldı:



"Dolardaki geri çekilmenin desteğini arkasına alan değerli metaller son dönemdeki hızlı yükselişinin ardından bir miktar ivme kaybetmiş durumda. Bu kapsamda altın fiyatları 1850 dolar sınırına kadar yaklaştıktan sonra bir miktar geri çekilirken gümüş ise 24 doları aştıktan sonra sakin bir seyir izliyor. Hafta içinde özellikle teşvik paketine ilişkin beklentilerin güç kazanması durumunda değerli metallerin destek bulması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak FDA’nın bu hafta aşı konusunda karar vereceğini düşünürsek aşıya onayı çıkması durumunda bunun tersi bir etki yaratabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor."

"Çıkış için 1.850 doların üzerinde kalınmalı"

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise altındaki ilk direnç seviyesi olan 1.850 dolar hatırlatıldı ve daha yüksek seviyelerden bahsedilebilmesi için bu seviylerin üzerinde kalınmasının önemine değinildi. Raporda şu ifadeler yer alıyor:



"Tepki yükselişi devam ediyor. İlk destekler 1.830 ve 1.824 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.808-1.800 ve 1.775 olarak görülüyor. İlk direnç 1.850 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.865-1.875 ve 1.900 noktalarında bulunuyor. Tepki çıkışının devamı açısından 1.850 seviyesi önemini koruyor."