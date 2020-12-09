Altın fiyatları, aşı haberleriyle geriledi

ABD'de yeni bir koronavirüs teşvik paketi için müzakerelerin devam etmesini yarattığı olumlu hava ile yükselen altın fiyatı, FDA'ın Pfizer ve Moderna'nın COVID aşılarına onay vermeye yakın olduğu haberlerinin etkisi ile yönünü aşığı çevirdi. Ancak, yeni teşvik paketi konusunda gelişmeler piyasanın odak noktası olmaya devam ediyor.



Uluslararası piyasalarda spot altın 23 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1875,07 dolar seviyesinin görülmesi sonrasında 1860,38 dolartan işlem görüyor.



Spot altın için 1.850 dolar ilk destek olmaya devam ededrken, buranın aşağısında 1.843 dolar desteği bulunuyor. 1.870 dolar seviyesinin yeniden geçilmesi halinde ise 1.891-1.899 dolar aralığının deneneceği beklentisi sürdürülüyor.