Altın fiyatları bir haftanın zirvesini gördü

Fed politikasında değişiklik yapılmaması altın fiyatına destek veriyor. Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında varlık alım programında değişiklik yapmaması ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğine işaret etmesi altına destek verdi.

Fed Başkanı Powell'ın para politikasında sıkılaştırmaya gitmeden önce daha yapılacak çok iş olduğu söylemini tekrarlamasının da etkisi ile altın fiyatı bu saban 1810 dolar/ons direncini geçti.

Altın fiyatının yükselmesinde küresel altın talebinin ikinci çeyrekte son 1 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşması da etkili oldu.

Spot altın 1.818 dolar seviyesine kadar yükseldi. Analistler, ABD Doları'nda gözlenen zayıflığın sürmesi halinde spot altın fiyatında yukarı hareketin 1830-1840 dolar aralığına kadar devam edebileceğine işaret ediyorlar.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Analizler ne diyor?

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: FOMC toplantısı sonrası değerli metalde kayda değer bir geri çekilme görülmedi. ABD tahvil piyasasında yaşanan geri çekilme başkan Powell’ın da dikkatini çekmiş durumda. FOMC toplantısı sonrası yatay seyrin devam etmesi bekleniyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1820 ve 1830$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1.805 ve 1.795$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz: Ons altın dün akşam Fed'in ardından sınırlı bir kayıp yaşadı ve sonrasında 1800$ üzerinde seyrini korumayı başardı. Fed, dünkü kararında faizde sürpriz yapmadı. Karar metninde, varlık alım azaltılması için belirlenen hedefler doğrultusunda ekonominin ilerleme kaydettiğini ifade etti. Şahin bir ifade olduğu için Dolardaki yükseliş altının 1800$ altında 1792$ seviyesine doğru bir hareketine neden oldu. Ancak sonrasında Fed Başkanı Powell'ın güvercin tonunu koruyor olması, Doların dengelenmesini ve altının da kayıplarını telafi etmesini destekledi. Bugünde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin ons altın üzerinde de oynaklık yaratması beklenebilir. Ons altın için 1809$ - 1802$ - 1793$ destekler olarak izlenirken, yukarıda 1822$ - 1828$ - 1837$ direnç noktaları olarak görülüyor.