Altın fiyatları dünkü yükselişin ardından bugün yatay seyirde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı dün 1.726 dolar desteğinden dönülmesinin ardından bugün 1.746 dolar direncinin altında yatay seyir izliyor.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart'ta bir önceki aya göre son 8,5 yılın en hızlı artışını göstermesinden destek alan altın fiyatı şu sıralarda düne göre hafif kayıplarla 1.744 dolar seviyesinde.

Analistler, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinde yukarı dönüşün altın fiyatında toparlanmayı frenlediğini ifade ediyorlar. Altının yatırımcılar için yeniden cazip hale gelebilmesi için 1.760 dolar direncinin geçilmesi gerektiği belirtiliyor