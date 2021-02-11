Altın fiyatları dünkü yükselişin ardından yeniden düşüşte

Dün ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında doların önemli para birimleri karşısında bir miktar güçlenmesi ve enflasyona karşı koruma amaçla altın talebinin zayıflaması uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını geriletti.

Dün bir ara 1.855 doların üzerine çıkan spot altın fiyatı bu sabah 1.834 dolar seviyesini test ettikten sonra 1.840 doların hemen altında dengelendi.



Analistler, Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinde toparlanma için mali politika desteğinin zaruri olduğu yönündeki açıklamaları sonrasında yatırımcımların Biden'in 1,9 trilyon dolarlık yeni yardım paketine ilişkin gelişmelere odaklandıklarını belirtiyorlar.



Çin piyasalarının 18 Şubat'a kadar sürecek yeni yıl tatiline girmeleri nedeniyle altın piyasalarında da daha düşük işlem hacmi bekleniyor. Analistler, spot altın fiyatının 1831 dolar desteğini aşağı kırması halinde 1818 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini ifade ediyorlar.



Yukarı hariketlerde direnç ise 1853 dolar seviyesinde.