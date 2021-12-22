Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Analistlerin altın yorumu

Altın fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti. Eylülden bu yana hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrasında dövize paralel olarak düşüş yaşadı. Aralık ayında yüzde 30'un üzerinde artışla 1060 lira seviyesine kadar çıkan altın fiyatı açıklamaların ardından sert bir düşüşle 650 liranın altına geriledi. Gün içinde kayıplarını az da olsa toplayan altın fiyatı 760 liraya çıkarken, bugün ise düşüş devam ediyor. Gram altın 713 lira seviyelerinden satılıyor.

Gram altın: 713 TL

Çeyrek altın: 1181 TL

Cumhuriyet altını: 4815 TL

Tam altın: 4727 TL

Yarım altın: 2363 TL

Reşat altın: 4716 TL

Gremse altın: 11817 TL

Hamit altın: 4716 TL

Analistlerden altın yorumu

nalistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirten analistler, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin, kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Analistler, açıklamalar sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının, bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çekerek, dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatındaki azalışta etkili olduğunu ifade etti.