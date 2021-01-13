Altın fiyatları hafif yükselişte

ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında zayıflaması ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesi uluslararası piyasalarda spot altına hafif alım getirdi.



Seçilmiş Başkan Biden'in koronavirüs salgınının vurduğu ekonomiye daha fazla destek sağlamanın öncelikleri olacağı söylemi de altın fiyatına destek veriyor.



Uluslararası piyasalarda altın 1863,10 dolarseviyesine kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,12 artışla 1858,05 dolar seviyesinden işlem görüyor. (Saat 09:00 itibariyle)



Yaşanan bu yukarı harekete karşın altın fiyatının bu yıl aşağı yönlü bir trend izleyeceği beklentileri güçleniyor. UBS, 2021 yılı için altın fiyatı tahminini 1800 dolar olarak duyurdu. Kısa vadede ise altın fiyatı için ilk direnç seviyesi 1.862, destek ise 1.833 dolar olarak görünüyor.