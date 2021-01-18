Altın fiyatları haftaya hareketli başladı: 1,5 ayın dibinden döndü

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları 2 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerilemenin ardından toparlandı. Sabahın erken saatlerinde 1807 dolar seviyesine kadar geri çekilen spot altın fiyatı, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketinin ABD Doları'nda güçlenmeyi kontrol altında tutmasının etkisi ile hızlı bir şekilde 1.835 doların üzerine tırmandı.



Ancak analistler, ABD Doları'nın yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görümmeye devam etmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ögörüyorlar. Uzun vadade ise Biden'in ortaya koyduğu yeni koronavirüs yardım paketinin kaderi altına yön verecek. Analistler, Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni paketinin Kongre'den 1,5 trilyon dolar veya daha fazla bir büyüklükte geçeceği yönünde beklentilerin güçlenmesi halinde altın fiyatında uzun vadede güçlenrme görüyorlar.



Spot altın için destek seviyesi 1.810 dolar ve buranın altında

1.791 dolar olmaya devam ediyor. Yukarı hareketlerde direnç 1.839 ve

1.861 dolar.

"Altında iyimser bir tablo için 1.870 dolar aşılmalı"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde henüz iyimser bir tablodan bahsetmek için erken olduğuna işaret edildi. Kurumun bu sabahki raporu şöyle:



"Ons altın yeni haftaya zayıf başlıyor. ABD’de Biden yönetiminin yeni bir teşvik paketi açıklamasının yanında Fed Başkanı Powell’ın ekonominin istenen seviyenin oldukça uzağında olduğuna vurgu yaparak faiz artırımına uzun bir zaman olduğunu hatırlatması değerli metallerin haftanın son işlem gününde kısmen destek bulmasını sağladı. Ancak kalıcı olamayan bu destek kısa vadeli görünümü değiştirmiş değil. Özellikle altın fiyatları açısından baktığımızda daha iyimser bir tablodan söz edebilmek için önemli ölçüde uzaklaştığımız 1865-1870 doların aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz."