Altın fiyatları ne kadar? (24 Ağustos 2021)

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları güne düşüşle başladı. Son dönemde 500 Türk Lirası seviyesinin üzerine çıkan altın fiyatları ardından tekrar düşüşe geçerek bu seviyenin altına düştü. Bugün altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı 488 Türk Lirası seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 807 Türk Lirası seviyesinden satılıyor.

Altın fiyatlarında gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının dışında en çok rağbet gören altın birimlerinden cumhuriyet altını 3288 Türk Lirası, tam altın 3228 Türk Lirası, yarım altın 1613 Türk Lirası, reşat altın 3221 Türk Lirası, gremse altın 8071 Türk Lirası, hamit altın ise 3220 Türk Lirası seviyelerinden satılıyor.

Bilezik fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında olduğuı gibi bilezik fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Bugünün verilerine göre 22 ayar bileziğin gram fiyatı alışta 442 Türk Lirası, satışta ise 447 Türk Lirasından işlem görüyor.

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