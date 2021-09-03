Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı (3 Eylül 2021)

Altın fiyatları merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere salgının başında altın fiyatları ciddi bir şekilde yükselmiş ve tarihi seviyelerini görmüştü. Tüm dünyadaki normalleşmeyle birlikte altın fiyatları da düşüşe geçmişti. Önemli orandaki düşüşün ardından geçtiğimiz haftalarda tekrar 500 TL'nin üzerine çıkan altın fiyatları, son günlerde yine düşüşle dikkat çekti. 2 Eylül'ü yükselişle kapatan altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı.

3 Eylül altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı 485 TL, çeyrek altın fiyatı ise 801 TL seviyelerinden satılıyor.

Altın fiyatları dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönde hareket ederken, son dönemde COVID-19 salgınında artan vaka sayılarının risk algısını yükseltmesiyle beraber altın fiiyatlarında yeniden yükseliş olabileceği düşünülüyor.

Bugün altın birimlerine bakıldığında cumhuriyet altını 3264 TL, tam altın fiyatı 3205 TL, yarım altın fiyatı 1602 TL, reşat altın fiyatı 3197 TL, gremse altın fiyatı 8009 TL, hamit altın fiyatı ise 3196 TL seviyelerinden satılıyor.

22 ayar bilezik ise 439 TL'den alınırken, 443 TL'den satılıyor.