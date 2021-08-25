Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı (25 Ağustos 2021)

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, hafta ortasında aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Cuma ünü Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve bu konuşmanın küresel piyasalar üzerinde oluşturduğu etki altın fiyatında kaybı hızlandırırken, yatırımcılar da Jackson Hole'de yapılacak konuşmadan sonra altın fiyatlarının seyrinin nasıl olacağını merak ediyor.

Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali ve tahvil alımlarının azalması beklentisi altın fiyatlarında baskı yaratırken, yine delta varyantına dair endişeler ve hisse senedi piyasasının güç kazanması da altın fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Altın fiyatlarında son durum

Bugün altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı 483 Türk Lirası seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 798 Türk Lirası seviyesinden satılıyor.

Altın fiyatlarında gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının dışında en çok rağbet gören altın birimlerinden cumhuriyet altını 3254 Türk Lirası, tam altın 3195 Türk Lirası, yarım altın 1597 Türk Lirası, reşat altın 3188 Türk Lirası, gremse altın 7988 Türk Lirası, hamit altın ise 3188 Türk Lirası seviyelerinden satılıyor.

Bilezik fiyatlarında son durum

Bilezik fiyatları da altın fiyatlarıyla birlikte düşüş gösteriyor. Bu sıralar bilezik alacak olanlar bu gelişmeyi olumlu karşılarken, yatırım aracı olarak elinde tutanlar ise kayıp yaşıyor. Bugünün verilerine göre 22 ayar bileziğin gram fiyatı alışta 438 Türk Lirası, satışta ise 442 Türk Lirasından işlem görüyor.