Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı (2 Eylül 2021)

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Pandemi döneminin başında rekor seviyelere yükselen ancak ardından ciddi bir düşüş yaşayan altın fiyatı, yakın zamanda yeniden 500 TL'nin üzerine çıkarken, bu seviyede çok fazla tutunamadı ve yaşadığı düşüşle birlikte bu seviyenin altına düştü. Son günlerde ise inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları, 2 Eylül'e de düşüşle başladı.

2 Eylül altın fiyatlarına bakıldığında gram altın 482 liradan satılırken, çeyrek altın ise 797 liradan satılıyor.

Altın fiyatları dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönde hareket ederken, son dönemde COVID-19 salgınında artan vaka sayılarının risk algısını yükseltmesiyle beraber altın fiiyatlarında yeniden yükseliş olabileceği düşünülüyor.

Bugün altın birimlerinin fiyatlarına baktığımızda cumhuriyet altını 3250 lira, tam altın 3190 lira, yarım altın 1595 lira, reşat altın 3183 lira, gremse altın 7978 lira, hamit altın ise 3184 lira seviyelerinden satılıyor.

22 ayar bileziğin gram fiyatı 442 lira seviyelerinde bulunuyor.