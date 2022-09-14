Altın fiyatları ne olur? Altın ne zaman düşer, ne zaman yükselir?

Altın yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları gerilerken, yurt içinde ise altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Ons altın fiyatındaki düşüşe paralel olarak gerileyen altın fiyatları yüzde 1,2 azalışla günü 999 liradan kapatmıştı. Bugün yatay bir seyir izleyen altın fiyatları 999 liradan işlem görmeye devam ederken, analistler altın yorumlarında ons altın fiyatlarındaki gerilemenin devam edebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde olurken, bu durum altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Analistler enflasyonist endişelere paralel olarak Fed'in tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edebileceği tahmininde bulunurken, geçtiğimiz hafta yapılan Fed toplantısı öncesinde dolar, diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandı.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunduğunu ifade ederek, bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51,2 ve 75 baz puana yüzde 18,3 ihtimal verildiğini dile getirdi.

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Son gelişmelerin ardından Societe Generale, faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulunarak, altın fiyatlarının gerileyeceği tahmininde bulundu.

Societe Genenale yayınladığı raporda, "Bizim ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu yılın sonunda bitireceğini, ancak reel faiz oranlarının en azından 2023 üçüncü çeyreğe kadar pozitif bölgede kalmaya devam edeceğini öngörüyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştıracak. Altın ETF'lerinden 200 ton altın çıkışı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

2023 üçüncü çeyrekten sonra ise ABD'de 2024 yılı başlarında resesyon, AB ve Çin'de cansız büyüme beklediklerini belirten Societe Generale, altına ilginin yeniden artmaya başlayacağını öngörerek 2023 yıl sonunda altının 1.650 dolar/ons ve 2024 sonunda 1.900 dolar/ons olacağını tahmin ettiler.