Altın fiyatları ne olur? Ata ve reşat altın ne kadar?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Son dönemde Fed'in politikaları nedeniyle ons altın fiyatı düşüş yaşarken, yurtiçinde altın fiyatı bugüne yükselişle başladı. Altın fiyatı saat 10.50 itibariyle kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 985 liradan işlem görüyor.

Reşat altın ne kadar?

Yatırımcılar popüler altın birimlerinin fiyatını merak ediyor. Günün başlangıcında çeyrek altın çeyrek altın 1.615 Türk lirası, Cumhuriyet altını 6.600 Türk lirası, Ata altın 6.769 Türk lirası, Reşat altın 6.501 Türk lirasından işlem görüyor.

Altın fiyatları ne olur?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Analistler, Putin'in açıklamalarının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.