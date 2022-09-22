Altın fiyatları ne olur? Çeyrek ve reşat altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Son dönemde Fed'in politikaları nedeniyle ons altın fiyatı düşüş yaşarken, yurtiçinde altın fiyatı bugüne yükselişle başladı. Altın fiyatı saat 10.50 itibariyle kapanışının yüzde 0,6 altında 980 liradan işlem görüyor.

Reşat altın ne kadar?

Yatırımcılar popüler altın birimlerinin fiyatını merak ediyor. Günün başlangıcında çeyrek altın çeyrek altın 980 Türk lirası, Cumhuriyet altını 1.610 Türk lirası, Reşat altın 6.595 Türk lirasından işlem görüyor.

Altın fiyatları ne olur?

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararına karşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına dair gerilimi yükseltecek açıklamaları sonrası yükselen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla günü 1.674 dolardan tamamladı. Ons altın, şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkarması ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini kaydetti.

Analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD'de ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini yüzde 13'te sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

BoE'nin ise politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesi beklenirken, 75 baz puanlık artırım ihtimali de göz ardı edilmiyor.