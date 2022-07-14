Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları yükselir mi?

Yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD'de TÜFE'deki artış beklentilerin üzerinde oldu. Ekonomistlerin yüzde 8,8 oranında beklediği TÜFE, 9,1 ile artışını sürdürdü. Tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde artarken, ons altın fiyatı bu gelişmelere düşüşle karşılık verdi. Ons altın fiyatı 1707 dolara kadar gerilerken, bu son 16 ayın en düşük seviyesi oldu.

Altın fiyatları, Türkiye'de de düşüş yaşadı. Ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle güne önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başlayan gram altın fiyatı 965,3 Türk lirası seviyesinden işlem görüyor. Gram altın fiyatının yanı sıra popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1583 lira, Cumhuriyet altını ise 6468 lira seviyesinden satılıyor.

Analistlerden altın fiyatları yorumu

Analistler, ABD'de dün açıklanan son 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle altın fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtti.

Bugün, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.