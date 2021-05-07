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Altın fiyatları yaklaşık 3 ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda spot altın, 1.822 dolar ile şubat ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 16 Şubat'tan bu yana görülen  en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde ABD Doları'nın ve ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı  getirilerinin gerilemesinin ardından spot altın fiyatı 1.816 dolar  direncini kırdı.

Bu sabah 1.822 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın şu  sıralarda düne göre yüzde 0,25 artışla 1.819 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, "Zayıf dolar ve yüzde 1,60'ın altında seyreden 10 yıl vadeli tahvil getirileri altın fiyatında yükseliye yardım etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam çok önemli bir nokta. Eğer veriler gerçekten iye  gelir ise, Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamasının  yolu açılabilir" değerlendirmesini yapıyorlar.

1.816 dolar direncini aşan spot altın için en yakın direnç olarak 1.830 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın aşılması halinde  fiyatın 1.847 dolar seviyesine doğru gidebileceğini vurguluyorlar.

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