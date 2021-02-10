Altın fiyatları yatay seyrediyor

Dün ABD Doları'ndaki zayıflık ve ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketine yönelik beklentiler ile yükselen altın fiyatları bugün yatay bir seyir izliyor.



Uluslararası piyasalarda spot altın dün 1835 dolar civarında gerçekleşen kapanışın ardından bugün yine 1840 dolar seviyesini üzerine yükseldi ve burada tutunmaya çalışıyor.



Analistler yukarı hareketin ivmelenmesi için öncelikle 1853 dolar direncinin geçilmesi gerektiğine işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 1875 dolar seviyesi hedeflenecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 1.831 dolar.