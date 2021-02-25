Altın fiyatları yeniden 1.800 doların altında

ABD Hazine kağıdı getirilerinde yukarı hareketin sürmesi uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını yeniden 1800 dolar seviyesinin altına indirdi.



ABD Doları'ndaki zayıflığın devam etmesine, Fed Başkanı Powell'ın gevşek para politikasının süreceği mesajına ve 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketiniu Cuma günü Temsilciler Meclisi'nde oylanacağı haberlerine rağmen altın fiyatı 1794 dolar seviyesini test etti.



Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,29 kayıpla 1797,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarındını gerilemisinde dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust'ın altın pozisyonunun yüzde 0,4 azalarak Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan 1106,36 tona gerilediğini açıklanması da etkili oldu.



Analistler, yatırımcı talebini alternatif varlıklara yyönelmesinin de altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını da vurguluyorlar.